Скарлетт Йоханссон резко высказалась в адрес подозреваемого в педофилии Джеймса Франко

В своем горячем выступлении актриса имени Джеймса Франко не назвала, однако, как сообщил позже ее агент, речь шла именно о нем. Звезда кино попросила подозреваемого в сексуальных домогательствах отдать назад ей значок организации Time’s Up. Тридцатитрехлетняя Скарлетт Йоханссон вспомнила, как подверглась приставаниям, будучи 19-летней девушкой. На тот момент она не могла оказать противодействие тем, кто воспользовался ею, поскольку просто не имела «рычагов воздействия».В начале текущего года актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах к одной из своих несовершеннолетних поклонниц. По неподтвержденным данным, сделал он это по окончании церемонии награждения «Золотой глобус», на которую пришел со значком той организации, участники которой выступают против сексуального терроризма. К юной особе, обвинившей актера в домогательствах, позже присоединились еще несколько женщин по той же причине. Как оказалось, позднее в книге Франко обнаружили инструкции по совращению несовершеннолетних.