Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-летнего рэпера

Недавно появилась информация касательно романа супермодели Наоми Кэмпбелл с шестидесятидвухлетним табачным мультимиллионером по имени Луис Камиллери. Эти отношения звезда тщательно скрывала. Однако спустя шесть месяцев появились слухи, что Кэмпбелл променяла мультимиллионера на тридцатипятилетнего рэп-исполнителя Джозефа Джуниора Аденуга.Молодой человек более известен как Скепта. Ещё в июне в 2017 году певец заговорил касательно своих чувств к супермодели. Артист отметил, что Наоми его любимица и снимки модели ломают все границы. Кэмпбелл мало рассказывает о своей новой любови. Стоит отметить, что их романтические отношения развиваются не очень стремительно. Они оба неординарные особы и скорей всего сошлись на этой почве.