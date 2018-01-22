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Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-летнего рэпера
Наоми Кэмпбелл, являющуюся британской супермоделью, поймали вместе с тридцатипятилетним рэпером Скепта.

Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-летнего рэпера

Недавно появилась информация касательно романа супермодели Наоми Кэмпбелл с шестидесятидвухлетним табачным мультимиллионером по имени Луис Камиллери. Эти отношения звезда тщательно скрывала. Однако спустя шесть месяцев появились слухи, что Кэмпбелл променяла мультимиллионера на тридцатипятилетнего рэп-исполнителя Джозефа Джуниора Аденуга.

Молодой человек более известен как Скепта. Ещё в июне в 2017 году певец заговорил касательно своих чувств к супермодели. Артист отметил, что Наоми его любимица и снимки модели ломают все границы. Кэмпбелл мало рассказывает о своей новой любови. Стоит отметить, что их романтические отношения развиваются не очень стремительно. Они оба неординарные особы и скорей всего сошлись на этой почве.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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