Google щедро вознаграждает тех, кто помогает исправлять компании недочеты в системе
В Сети стали появляться истории о том, как компания Google благодарит своих пользователей за то, что они помогают специалистам находить и редактировать уязвимости в работе той или иной программы.
Так стало известно, что житель Китая Гуанг Гонг, который является рядовым сотрудником компании Qihoo 360 Technology, подсказал разработчикам американской корпорации о том, что у них в программном коде ОС Android имеется уязвимость. Об этом он сообщил в августе прошлого года, но после исправления недочета Google выплатила Гонгу 112 500 долларов за его внимательность.
Также в прошлом месяце случилась похожая ситуация. Группа ребят в рамках Android Security Rewards смогла обнаружить несколько проблем в безопасности работы браузера Chrome. За это Google заплатила им 105 тысяч долларов.
Таким образом, видно, что американская корпорация всячески хвалит помощников на стороне, чтобы другие люди тоже обращались к ним при надобности.
Так стало известно, что житель Китая Гуанг Гонг, который является рядовым сотрудником компании Qihoo 360 Technology, подсказал разработчикам американской корпорации о том, что у них в программном коде ОС Android имеется уязвимость. Об этом он сообщил в августе прошлого года, но после исправления недочета Google выплатила Гонгу 112 500 долларов за его внимательность.
Также в прошлом месяце случилась похожая ситуация. Группа ребят в рамках Android Security Rewards смогла обнаружить несколько проблем в безопасности работы браузера Chrome. За это Google заплатила им 105 тысяч долларов.
Таким образом, видно, что американская корпорация всячески хвалит помощников на стороне, чтобы другие люди тоже обращались к ним при надобности.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20