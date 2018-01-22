Google щедро вознаграждает тех, кто помогает исправлять компании недочеты в системе

Так стало известно, что житель Китая Гуанг Гонг, который является рядовым сотрудником компании Qihoo 360 Technology, подсказал разработчикам американской корпорации о том, что у них в программном коде ОС Android имеется уязвимость. Об этом он сообщил в августе прошлого года, но после исправления недочета Google выплатила Гонгу 112 500 долларов за его внимательность.Также в прошлом месяце случилась похожая ситуация. Группа ребят в рамках Android Security Rewards смогла обнаружить несколько проблем в безопасности работы браузера Chrome. За это Google заплатила им 105 тысяч долларов.Таким образом, видно, что американская корпорация всячески хвалит помощников на стороне, чтобы другие люди тоже обращались к ним при надобности.