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Инженеры создали слуховую мембрану для ныряльщиков
Инженеры создали специальную слуховую мембрану для ныряльщиков, когда при помощи нового устройства человек под водой сможет слышать коллег, находящихся в лодке. Известно, что звуковая волна полностью деформируется водой.

Инженеры создали слуховую мембрану для ныряльщиков


Звук при входе в воду теряет свою силу на 99,9%, поэтому водолаз абсолютно не слышит инструкторов сверху. Физики создали особую мембрану, разместив которую над водой можно увеличить проводимость звуковой волны в 160 раз. Мембраны размером с небольшие игровые фишки, соединенные в алюминиевой рамке. Данная конструкция снимает отражение волны, пропуская большее количество звука через воду, информирует Physical Review.

С использованием мембраны энергия звуковых волн сокращалась всего на 6%, а без устройства - на 28%. Мембрана позволяет водолазу расслышать разговор людей из лодки также, как будто он находится над водой. Такое устройство понадобиться во время проведения глубоководных исследований.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:10
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