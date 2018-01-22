Инженеры создали слуховую мембрану для ныряльщиков

Звук при входе в воду теряет свою силу на 99,9%, поэтому водолаз абсолютно не слышит инструкторов сверху. Физики создали особую мембрану, разместив которую над водой можно увеличить проводимость звуковой волны в 160 раз. Мембраны размером с небольшие игровые фишки, соединенные в алюминиевой рамке. Данная конструкция снимает отражение волны, пропуская большее количество звука через воду, информирует Physical Review.С использованием мембраны энергия звуковых волн сокращалась всего на 6%, а без устройства - на 28%. Мембрана позволяет водолазу расслышать разговор людей из лодки также, как будто он находится над водой. Такое устройство понадобиться во время проведения глубоководных исследований.