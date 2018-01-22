Ким Кардашьян увлеклась сексапильными снимками

Модель Ким Кардашьян, которой на данный момент 37 лет с завидным постоянством повергает в шок поклонников своим поведением.На этот раз пользователи интернета заметили на ее страничке эротический снимок в черно-белых тонах. На нем красотка позирует перед объективом фотокамеры в постели полностью оголив свою грудь. А сам снимок, появился в соцсети только тогда, когда ее интимные места замазали в фоторедакторе.Стоит напомнить, что у семейки совсем недавно появился на свет третий малыш. Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку Ким Кардашьян категорически запретили рожать детей после вторых родов.Как поделилась девушка с журналистами, она приняла такое мнение и решилась на очень ответственный шаг только после того, как были рассмотрены все возможные варианты.