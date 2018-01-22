«Роскосмос» разрабатывает спутник для поиска полезных ископаемых

Спутник инженеры оснастят всем необходимым оборудованием, чтобы он смог работать даже в условиях плохой погоды. Аппарат собираются применять для поиска нефти, газа и других полезных ископаемых ресурсов. Помимо этого орбитальное устройство вполне сгодится для обеспечения национальной безопасности государства. Если проект станет успешным, то в будущем будет произведено запуск еще трех таких аппаратов.Сейчас уже известно, что в течение текущего года специалисты будут проводить различные работы по совершенствованию спутника «Кондор-ФКА-М». Что касается вывода аппаратов на орбиту, то пуск ракет с ними на борту планируется в следующем и в 2020-м году.