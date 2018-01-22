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Сенатор Виталий Милонов предложил проводить регистрацию в соцсетях по паспорту
Постепенное ограничение свободного общения молодежи в соцсетях отстаивает парламентарий Виталий Милонов. На этот раз он предложил установить регистрацию по паспорту или для детей до 14 лет - по заявлению родителей.

Сенатор Виталий Милонов, заботясь о подрастающем поколении, предложил законопроект, ужесточающий правила регистрации в соцсетях. Для того, чтобы максимально контролировать их, он предлагает регистрировать их под контролем родителей по их паспорту или по письменному разрешению родителей, если ребенку нет еще 14 лет.

Предусмотрена и система штрафов для частных и юрлиц - от 3-х тысяч до 800 тыс. рублей. Эту меру он поясняет массовыми нападениями на детей в школах России, когда преступники , насмотревшись материалов из интернета идут на нарушение законов. По его мнению, ограничения нужны для противостояния вмешательству в общественные процессы в России.

Сенатор Виталий Милонов предложил проводить регистрацию в соцсетях по паспорту
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Добавил: Valeriy Вчера, 18:07
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