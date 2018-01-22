Сенатор Виталий Милонов предложил проводить регистрацию в соцсетях по паспорту

Сенатор Виталий Милонов, заботясь о подрастающем поколении, предложил законопроект, ужесточающий правила регистрации в соцсетях. Для того, чтобы максимально контролировать их, он предлагает регистрировать их под контролем родителей по их паспорту или по письменному разрешению родителей, если ребенку нет еще 14 лет.Предусмотрена и система штрафов для частных и юрлиц - от 3-х тысяч до 800 тыс. рублей. Эту меру он поясняет массовыми нападениями на детей в школах России, когда преступники , насмотревшись материалов из интернета идут на нарушение законов. По его мнению, ограничения нужны для противостояния вмешательству в общественные процессы в России.