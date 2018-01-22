Клара Кузденбаева сделала прогноз на будущее Светлане Ходченковой

Знаменитости двадцать первого января исполнилось 35 лет. Нумеролог Клара Кузденбаева изучив дату рождения актрисы, сделала прогноз на её будущее. По её словам, Ходченкова родилась в «День преуспевающих». Жизненный код артистки 257213, который означает, что она обладатель знака мецената и знака артистизма.По словам Клары, из Светланы получился бы хороший врач. У актрисы задатки лидера, она привыкла добиваться всего, чего захочет. Артистке присущи страхи и сомнения. Она любит получать желаемое в ту же минуту, при этом не умеет ждать. По мнению нумеролога, актриса без труда может изучить иностранный язык. Светлана очень креативна, сентиментальная и очень ревнивая.