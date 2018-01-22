Технология управления каплями удешевит биологические эксперименты
Движение, а также смешивание капель возможно запрограммировать. Это дает возможность на одной установке проводит автоматически несколько тысяч экспериментов, при этом их стоимость будет гораздо ниже той, которая требуется современными микрожидкостными технологиями.
Команда научных сотрудников из технологического Института в Массачусетс создала новую технологию движения капель биологических и химических растворов при помощи электрических полей.
Принцип управления движением капель был известен и ранее, однако печатные платы для таких опытов изготавливали методом литографии в «чистых комнатах». На такой поверхности капли жидкости принимали шарообразную форму. Под воздействием высокого напряжения (90-200 вольт) капли меняли форму и перемещались соответствующим образом в заданном направлении. Электроды при этом 300 раз в секунду меняют режим, переключаясь – от низкой частоты (1 кГц) и высокого напряжения, в частоту 200 кГц и 3,3 вольта, который применяется для определения местоположения капель почти по такому же способу, который используется в сенсорных экранах смартфонов. Система автоматически просчитывает направление капель и регулирует скорость их перемещения, меняя напряжение на электродах.
Команда научных сотрудников из технологического Института в Массачусетс создала новую технологию движения капель биологических и химических растворов при помощи электрических полей.
Принцип управления движением капель был известен и ранее, однако печатные платы для таких опытов изготавливали методом литографии в «чистых комнатах». На такой поверхности капли жидкости принимали шарообразную форму. Под воздействием высокого напряжения (90-200 вольт) капли меняли форму и перемещались соответствующим образом в заданном направлении. Электроды при этом 300 раз в секунду меняют режим, переключаясь – от низкой частоты (1 кГц) и высокого напряжения, в частоту 200 кГц и 3,3 вольта, который применяется для определения местоположения капель почти по такому же способу, который используется в сенсорных экранах смартфонов. Система автоматически просчитывает направление капель и регулирует скорость их перемещения, меняя напряжение на электродах.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:28