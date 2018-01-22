Технология управления каплями удешевит биологические эксперименты

Команда научных сотрудников из технологического Института в Массачусетс создала новую технологию движения капель биологических и химических растворов при помощи электрических полей.Принцип управления движением капель был известен и ранее, однако печатные платы для таких опытов изготавливали методом литографии в «чистых комнатах». На такой поверхности капли жидкости принимали шарообразную форму. Под воздействием высокого напряжения (90-200 вольт) капли меняли форму и перемещались соответствующим образом в заданном направлении. Электроды при этом 300 раз в секунду меняют режим, переключаясь – от низкой частоты (1 кГц) и высокого напряжения, в частоту 200 кГц и 3,3 вольта, который применяется для определения местоположения капель почти по такому же способу, который используется в сенсорных экранах смартфонов. Система автоматически просчитывает направление капель и регулирует скорость их перемещения, меняя напряжение на электродах.