АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Анну Седокову сравнили с Жанной Фриске
Читатели в социальной сети пришли в восторг от последнего снимка Анны Седоковой, который она выложила на всеобщий обзор на свое личной страничке. На нем исполнительница похвасталась замечательной фигурой в платье на бретелях красного цвета. Именно этот снимок навел поклонников на мысль о сходстве Седоковой с покойной Жанной Фриске.

Анну Седокову сравнили с Жанной Фриске


На данный момент исполнительница проводит время на заслуженном отдыхе в Мексике. Это ей не мешает с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на просторах интернета. А на днях знаменитость заинтересовала поклонников красным облегающим платьем, которое идеально на ней сидело и подчеркивало все прелести красотки. Фанаты не скупились делать приятные комплименты и теплые слова о внешнем виде своей любимицы.

Но некоторые пользователи сравнили Седокову с Жанной Фриске, поскольку у Анны волосы были собраны и имелись солнцезащитные очки. Именно на данном снимке многие поразились сходству этих певиц, а это говорит о том, что сложившийся ракурс и освещение полностью может перевернуть пропорции человеческого лица.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:14
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости