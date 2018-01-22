Анну Седокову сравнили с Жанной Фриске
Читатели в социальной сети пришли в восторг от последнего снимка Анны Седоковой, который она выложила на всеобщий обзор на свое личной страничке. На нем исполнительница похвасталась замечательной фигурой в платье на бретелях красного цвета. Именно этот снимок навел поклонников на мысль о сходстве Седоковой с покойной Жанной Фриске.
На данный момент исполнительница проводит время на заслуженном отдыхе в Мексике. Это ей не мешает с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на просторах интернета. А на днях знаменитость заинтересовала поклонников красным облегающим платьем, которое идеально на ней сидело и подчеркивало все прелести красотки. Фанаты не скупились делать приятные комплименты и теплые слова о внешнем виде своей любимицы.
Но некоторые пользователи сравнили Седокову с Жанной Фриске, поскольку у Анны волосы были собраны и имелись солнцезащитные очки. Именно на данном снимке многие поразились сходству этих певиц, а это говорит о том, что сложившийся ракурс и освещение полностью может перевернуть пропорции человеческого лица.
На данный момент исполнительница проводит время на заслуженном отдыхе в Мексике. Это ей не мешает с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на просторах интернета. А на днях знаменитость заинтересовала поклонников красным облегающим платьем, которое идеально на ней сидело и подчеркивало все прелести красотки. Фанаты не скупились делать приятные комплименты и теплые слова о внешнем виде своей любимицы.
Но некоторые пользователи сравнили Седокову с Жанной Фриске, поскольку у Анны волосы были собраны и имелись солнцезащитные очки. Именно на данном снимке многие поразились сходству этих певиц, а это говорит о том, что сложившийся ракурс и освещение полностью может перевернуть пропорции человеческого лица.