Анну Седокову сравнили с Жанной Фриске

На данный момент исполнительница проводит время на заслуженном отдыхе в Мексике. Это ей не мешает с завидной регулярностью публиковать новые фотоснимки на просторах интернета. А на днях знаменитость заинтересовала поклонников красным облегающим платьем, которое идеально на ней сидело и подчеркивало все прелести красотки. Фанаты не скупились делать приятные комплименты и теплые слова о внешнем виде своей любимицы.Но некоторые пользователи сравнили Седокову с Жанной Фриске, поскольку у Анны волосы были собраны и имелись солнцезащитные очки. Именно на данном снимке многие поразились сходству этих певиц, а это говорит о том, что сложившийся ракурс и освещение полностью может перевернуть пропорции человеческого лица.