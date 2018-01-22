Ирина Понаровская отказалась от приемной дочери

Сейчас Ирина проживает в Петербурге и ведет закрытый образ жизни. От приемной дочки исполнительница отреклась очень давно, ровно тогда, когда она родила собственного ребенка. Тогда Кармышова стала им не нужна, и папа вернул ее обратно в детдом. С Понаровской Анастасия встретилась через 16 лет, тогда певица предложила ей вернуться в семью. Но это было ненадолго, так как ее сразу же выгнали, обвинив в воровстве. Девушка созналась, что одевала украшения Ирины, но не для того, чтобы украсть, а чтобы похвастаться перед товарищами. После этого случая с ней до сих пор никто не разговаривает и не поддерживает связь. На данный момент танцовщице 30 лет и с Ириной она больше не виделась.Также девушка призналась, что отчим оклеветал ее в программе «Пусть говорят», обвинив в алкоголизме и наркомании. Девушка отрицает это, она сейчас танцует стриптиз, но никогда не была зависима от запрещённых веществ. У девушки есть сын и у них все хорошо.