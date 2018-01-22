Ученые создали дельта-робота со способностью совершать 75 движений в секунду

Более того, уникальная разработка может выполнять функции различных специальностей, начиная от сборки маленьких плат, заканчивая помощью в ассистировании в микрохирургических операциях.Роботов подобного плана изобрели еще в 1980-х годах и применяли на заводах, где они выполняли простую работу сортировщика и упаковщика. Главное отличие дельта-роботов от «сородичей» в том, что первые задействуют пьезоэлектрические приводы, а не традиционные электромоторы.Создатели уникальной модели утверждают, что большая часть дельта-роботов, которые имеются в доступе, владеет частотой всего в несколько герц, а MilliDelta достигает частоты в 75 герц, что почти в 25 раз больше. Объем модели небольшой, его параметры – 15 мм * 15 мм * 20 мм при общем весе в 430 миллиграмм.