АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Ученые создали дельта-робота со способностью совершать 75 движений в секунду
Группа научных сотрудников из Гарвардского Университета создали новейшую модель дельта-робота со способностью совершать 75 движений в секунду. По словам специалистов, разработка имеет достаточно маленькие размеры, однако по функциям – очень точная и быстрая модель, представляющая свой класс.


Ученые создали дельта-робота со способностью совершать 75 движений в секунду


Более того, уникальная разработка может выполнять функции различных специальностей, начиная от сборки маленьких плат, заканчивая помощью в ассистировании в микрохирургических операциях.

Роботов подобного плана изобрели еще в 1980-х годах и применяли на заводах, где они выполняли простую работу сортировщика и упаковщика. Главное отличие дельта-роботов от «сородичей» в том, что первые задействуют пьезоэлектрические приводы, а не традиционные электромоторы.

Создатели уникальной модели утверждают, что большая часть дельта-роботов, которые имеются в доступе, владеет частотой всего в несколько герц, а MilliDelta достигает частоты в 75 герц, что почти в 25 раз больше. Объем модели небольшой, его параметры – 15 мм * 15 мм * 20 мм при общем весе в 430 миллиграмм.


Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:31
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости