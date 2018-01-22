АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Инженеры: Акустический тяговой луч - путь к левитации человека
Британские инженеры Университета Бристоля доказали возможность управления левитацией крупных объектов при помощи акустического тягового луча. Изобретение позволит продвигать лекарства по организму, а в будущем - человеку летать.

Инженеры: Акустический тяговой луч - путь к левитации человека


Ранее ученым не удавалось подхватить акустическим лучом крупные предметы, которые начинали свое хаотичное вращение с увеличивающейся скоростью. Впоследствии такие объекты отбрасывало прочь, информирует портал Physical Review Letters. Применив воронки из громких звуков, авторам работы удалось стабилизировать тяговой луч.

В своей работе ученые использовали волны на длине в 40 кГц, которые слышны только летучим мышам и не вредят уху человека. Пока инженеры подняли в воздух только шарик полистирола шириной в 2 см, хотя в перспективе у подобной технологии невероятные способы применения. На производстве лучи позволят собирать хрупкие предметы бесконтактным способом.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 18:21
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости