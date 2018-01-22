Инженеры: Акустический тяговой луч - путь к левитации человека

Ранее ученым не удавалось подхватить акустическим лучом крупные предметы, которые начинали свое хаотичное вращение с увеличивающейся скоростью. Впоследствии такие объекты отбрасывало прочь, информирует портал Physical Review Letters. Применив воронки из громких звуков, авторам работы удалось стабилизировать тяговой луч.В своей работе ученые использовали волны на длине в 40 кГц, которые слышны только летучим мышам и не вредят уху человека. Пока инженеры подняли в воздух только шарик полистирола шириной в 2 см, хотя в перспективе у подобной технологии невероятные способы применения. На производстве лучи позволят собирать хрупкие предметы бесконтактным способом.