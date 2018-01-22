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Уфологи: Странное явление в Японии – атака пришельцев
Жители Японии испытали потрясение после того, как увидели в небе на остовом Кюсю странное явление. Уфологи считают, что данный феномен является атакой пришельцев.

Уфологи: Странное явление в Японии – атака пришельцев


Граждане Японии с острова Кюсю стали свидетелями необычного явления в небе над островом. Очевидцам удалось зафиксировать яркую дымку, которая с легкостью меняла цвета. Местные жители выразили опасение того, что такой феномен может предвещать атаку внеземных гостей.

Уфологи: Странное явление в Японии – атака пришельцев


Уфолог Ник Поуп утверждает, что увиденное местными жителями явление – проявление высокоинтеллектуальных гуманоидов, живущих на Земле среди людей. Но ученые объясняют, что этот феномен связан повышенной влажностью в атмосфере над поверхностью Земли.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:38
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