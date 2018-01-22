Рики Мартин довел журналистку до слез

На снимках, которые были сняты буквально через две минуты после окончания откровенного разговора со знаменитостью, журналистка, которая считала, что программа закончилась, и певец ушел из студии, поделилась своими чувствами. Девушка даже представить не могла, что ее слышат и сотрудники по работе и, конечно же, сам Рики Мартин.После того, когда сотрудница канала завершила свой монолог, в котором восхваляла исполнителя и делилась тем, что с удовольствием участвовала бы в жизни артиста и помогала ухаживать за его детками, то знаменитость все-таки решил к ней подойти. Рики Мартин заявил, что остался в восторге от всего вышесказанного, и что все происходящее задело его до глубины души. И, в конце концов, девушка разрыдалась от счастья и переполнявших ее эмоций.