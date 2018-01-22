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Рики Мартин довел журналистку до слез
Сотрудница телеканала WGN Анна Белавал расплакалась от одолевающих ее радостных эмоций, которые она получила после разговора с Рики Мартином, популярным исполнителем. В доказательство этого был выложен видеоролик на «Ютубе».

Рики Мартин довел журналистку до слез


На снимках, которые были сняты буквально через две минуты после окончания откровенного разговора со знаменитостью, журналистка, которая считала, что программа закончилась, и певец ушел из студии, поделилась своими чувствами. Девушка даже представить не могла, что ее слышат и сотрудники по работе и, конечно же, сам Рики Мартин.

После того, когда сотрудница канала завершила свой монолог, в котором восхваляла исполнителя и делилась тем, что с удовольствием участвовала бы в жизни артиста и помогала ухаживать за его детками, то знаменитость все-таки решил к ней подойти. Рики Мартин заявил, что остался в восторге от всего вышесказанного, и что все происходящее задело его до глубины души. И, в конце концов, девушка разрыдалась от счастья и переполнявших ее эмоций.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:53
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