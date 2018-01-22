Медики отметили рост обращений россиян за помощью при ожирении

По словам специалиста, количество обратившихся за специализированной помощью пациентов выросло почти вдвое. Так, если в 2015 году число обратившихся достигало 3,7 тысяч человек, то в 2017 году их число превысило 6 тысяч 188 человек.Как сообщил доктор наук, женщин-пациенток с ожирением больше, чем мужчин. Зайнудинов объяснил, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью и внешности. Что касается несовершеннолетних, то здесь наблюдаются выраженные стадии ожирения уже при поступлении в клинику. Примерно пятая часть пациентов клиники приходится на несовершеннолетних. Как правило, отмечает специалист, тревогу начинают бить родители, зачастую с опозданием, когда дети уже имеют достаточно выраженную степень ожирения и сопутствующие заболевания.Зайнудин Зайнудинов также подчеркнул, что всего несколько лет назад, они столкнулись с множеством пациентов, принимающих, так называемые, тайские препараты для похудения. Однако, как объяснил медик, никакого научного обоснования подобные препараты не имеют, таблеток от похудения еще никто не придумал.