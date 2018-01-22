Медики отметили рост обращений россиян за помощью при ожирении
Как отметили медики, с 2015 года рост обращений россиян за специализированной помощью при ожирении вырос почти на 70 %. Данную информацию СМИ сообщил главврач клиники лечебного питания ФГБУН (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки), доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.
По словам специалиста, количество обратившихся за специализированной помощью пациентов выросло почти вдвое. Так, если в 2015 году число обратившихся достигало 3,7 тысяч человек, то в 2017 году их число превысило 6 тысяч 188 человек.
Как сообщил доктор наук, женщин-пациенток с ожирением больше, чем мужчин. Зайнудинов объяснил, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью и внешности. Что касается несовершеннолетних, то здесь наблюдаются выраженные стадии ожирения уже при поступлении в клинику. Примерно пятая часть пациентов клиники приходится на несовершеннолетних. Как правило, отмечает специалист, тревогу начинают бить родители, зачастую с опозданием, когда дети уже имеют достаточно выраженную степень ожирения и сопутствующие заболевания.
Зайнудин Зайнудинов также подчеркнул, что всего несколько лет назад, они столкнулись с множеством пациентов, принимающих, так называемые, тайские препараты для похудения. Однако, как объяснил медик, никакого научного обоснования подобные препараты не имеют, таблеток от похудения еще никто не придумал.
По словам специалиста, количество обратившихся за специализированной помощью пациентов выросло почти вдвое. Так, если в 2015 году число обратившихся достигало 3,7 тысяч человек, то в 2017 году их число превысило 6 тысяч 188 человек.
Как сообщил доктор наук, женщин-пациенток с ожирением больше, чем мужчин. Зайнудинов объяснил, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью и внешности. Что касается несовершеннолетних, то здесь наблюдаются выраженные стадии ожирения уже при поступлении в клинику. Примерно пятая часть пациентов клиники приходится на несовершеннолетних. Как правило, отмечает специалист, тревогу начинают бить родители, зачастую с опозданием, когда дети уже имеют достаточно выраженную степень ожирения и сопутствующие заболевания.
Зайнудин Зайнудинов также подчеркнул, что всего несколько лет назад, они столкнулись с множеством пациентов, принимающих, так называемые, тайские препараты для похудения. Однако, как объяснил медик, никакого научного обоснования подобные препараты не имеют, таблеток от похудения еще никто не придумал.
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Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:46