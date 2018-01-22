Светлана Ходченкова отдохнула на Бали с бывшим женихом

Ходченкова с друзьями провела новогодние каникулы на Бали. Также артистке составил компанию и её бывший жених - Георгий Петришин. Как оказалось, недавно пара возобновила отношения. В данное время влюбленные сменили место локации. Теперь они наслаждаются на горнолыжном курорте в Куршевеле. Недавно Светлана в рамках Instagram обнародовала несколько фото с отдыха, но ни на одном снимке она не позирует со своим избранником.Стоит напомнить, весной в 2015 году Светлане Ходченковой сделал предложение руки и сердца её возлюбленный - бизнесмен Георгий Петришин. О своих намерениях мужчина заявил романтично. После того, как артистка вышла в театре на поклон, на сцену к ней поднялся Петришин. Он достал коробочку, встал на одно колено и протянул актрисе кольцо. Но в феврале 2016 года появилась информация о разрыве пары.