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Эксперты развеян главный миф о зарядке смартфонов
Экспертами был развеян главный миф, бытующий среди покупателей современных новых мобильных устройств.

Эксперты развеян главный миф о зарядке смартфонов

Эксперты, проанализировав множество советов, а также предложений потенциальных потребителей в интернете, сделали вывод, что среди многочисленных заблуждений, доминирует одно, являющееся уже для пользователей смартфонами аксиомой. Речь идёт о том, что аккумулятор гаджета требуется заряжать с нуля до максимального значения. То есть, как говорят «опытные пользователи», аккумулятор «запомнит» крайние свои параметры и будет функционировать так впоследствии.

По заявлению специалистов, эпоха никель-металлогидридных и железно-никелевых батарей прошла. При этом литий-ионные батареи теперь не имеют «память» о первоначальной зарядке батареи. Поэтому, приобретая новое устройство, можно заряжать его на протяжении любого времени, при этом, не обращая внимания на степень готовности и количество времени.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:08
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