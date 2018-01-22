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РКС: Новая платформа для наноспутников испытана на орбите Земли
На орбите Земли завершились тесты модульной платформы для наноспутников ТНС-0 №2, информируют "Российские космические системы" (РКС). Испытания начались еще летом прошлого года.

РКС: Новая платформа для наноспутников испытана на орбите Земли


Главный конструктор системы Олег Панцырный прокомментировал итоги работы платформы в интервью РИА Новости, указав, что все задания были выполнены согласно предложенной спецификации. ТНС-0 №2 запущена в пользование, платформа функционирует в штатном режиме, создавая космические системы на базе наноспутников.

Для работы платформы в РКС создали специальную бортовую систему ИБИС, способную поддерживать необходимую маневренность агрегата и температурный режим. Примечательная особенность ИБИС - возможность ремонта и корректировки работы бортового компьютера непосредственно на орбите, что недоступно большинству других оболочек.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:50
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