РКС: Новая платформа для наноспутников испытана на орбите Земли

Главный конструктор системы Олег Панцырный прокомментировал итоги работы платформы в интервью РИА Новости, указав, что все задания были выполнены согласно предложенной спецификации. ТНС-0 №2 запущена в пользование, платформа функционирует в штатном режиме, создавая космические системы на базе наноспутников.Для работы платформы в РКС создали специальную бортовую систему ИБИС, способную поддерживать необходимую маневренность агрегата и температурный режим. Примечательная особенность ИБИС - возможность ремонта и корректировки работы бортового компьютера непосредственно на орбите, что недоступно большинству других оболочек.