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В новом клипе Светлана Лобода появилась с оголенной попой
Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей личной страничке в интернете сообщила о ближайшей премьере ее нового клипа. А сделать это она приняла решение необычным способом. Она выставила не всеобщий обзор фотоснимок, где с удачного ракурса заснята ее оголенная попа.

В новом клипе Светлана Лобода появилась с оголенной попой


Девушка с завидным постоянством делится с поклонниками своими соблазнительными образами. А также всегда помнит о своем творчестве: бесконечные гастроли, выступления и естественно новые песни. Совсем скоро зрители смогут оценить по достоинству видео работу над новой композицией «Парень», которая в недалеком прошлом поразила российских слушателей.

А для того чтобы привлечь к свежей новинке как можно больше внимания и не растерять слушателей, Лобода выставила фотографию в социальной сети. На ней девушка красуется в боди, который идеально на ней сидит и выгодно подчеркивает все прелести красотки. Учитывая удачное положение, фигура знаменитости на снимке стала еще более прекрасней.

Лобода утверждает, что премьера видеоролика произойдет совсем скоро.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:00
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