В новом клипе Светлана Лобода появилась с оголенной попой

Девушка с завидным постоянством делится с поклонниками своими соблазнительными образами. А также всегда помнит о своем творчестве: бесконечные гастроли, выступления и естественно новые песни. Совсем скоро зрители смогут оценить по достоинству видео работу над новой композицией «Парень», которая в недалеком прошлом поразила российских слушателей.А для того чтобы привлечь к свежей новинке как можно больше внимания и не растерять слушателей, Лобода выставила фотографию в социальной сети. На ней девушка красуется в боди, который идеально на ней сидит и выгодно подчеркивает все прелести красотки. Учитывая удачное положение, фигура знаменитости на снимке стала еще более прекрасней.Лобода утверждает, что премьера видеоролика произойдет совсем скоро.