Седоковой запретили видеосъемку курортной зоны острова в Таиланде

Анна Седокова недавно оказалась в неловкой ситуации во время отдыха с детьми в Таиланде. Там она записывала видеоролики для передачи «Вокруг света во время декрета», в которых освещает о самых разных достопримечательностях, красивых местах курортной зоны страны. Во момент посещения острова Хонг звезда столкнулась со строгой охраной пляжной зоны, которая запретила снимать какой-либо материал на территории острова. Все данные с телефонов семейства были удалены, а корм, которым Седокова с детьми собиралась покормить варанов, отобрал представители общественного порядка.Кроме всего, как призналась звездная мать, произошел конфликт между ее дочерью Алиной и ней самой. Наследница певицы никак не могла смириться с подобным отношением со стороны охраны, закончив ссору слезами.