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Седоковой запретили видеосъемку курортной зоны острова в Таиланде
Известная певица и телеведущая Анна Седокова столкнулась со строгой охраной острова Хонг в Таиланде, которая запретила ей видеосъемку курортной зоны. Данный инцидент произошел во время съемок телепроекта «Вокруг света во время декрета». Своими впечатлениями звезда поделилась с подписчиками в Instagram.

Седоковой запретили видеосъемку курортной зоны острова в Таиланде


Анна Седокова недавно оказалась в неловкой ситуации во время отдыха с детьми в Таиланде. Там она записывала видеоролики для передачи «Вокруг света во время декрета», в которых освещает о самых разных достопримечательностях, красивых местах курортной зоны страны. Во момент посещения острова Хонг звезда столкнулась со строгой охраной пляжной зоны, которая запретила снимать какой-либо материал на территории острова. Все данные с телефонов семейства были удалены, а корм, которым Седокова с детьми собиралась покормить варанов, отобрал представители общественного порядка.

Кроме всего, как призналась звездная мать, произошел конфликт между ее дочерью Алиной и ней самой. Наследница певицы никак не могла смириться с подобным отношением со стороны охраны, закончив ссору слезами.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:40
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