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Nike и Sony представляют новую модель кроссовок в направлении стиля PlayStation
Компанией Nike презентованы новые кроссовки, с символическим названием - PG-2 PlayStation. Модель выполнена в цветах фирменных оттенков консоли от всемирно известной корпорации Sony. Тема широко раскрыта официальным блогом PlayStation.

Разработка кроссовок проходила в тесном сотрудничестве с не менее известным Полом Джорджем, баскетболистом, который рассказал, что уже давно отнес себя к заядлым игрокам в приставку. Спортсмен поделился личной информацией, связанной с одним из самых приятных воспоминаний своего детства, когда его отец порадовал сына на Рождество подарком, оказавшимся долгожданной, одной из первых консолей - PS2.
Nike и Sony представляют новую модель кроссовок в направлении стиля PlayStation


В один из элементов модели кроссовок, встроен ряд светодиодов, придающих спортивной обуви своеобразное свечение. Задник обуви содержит нанесенный заводом код, предназначенный для активации в PlayStation Network, с целью получения бонусных тем для PS4. Продажи PG-2 PlayStation начнутся только в феврале месяце, ориентировочная стоимость покупки составит 110 долларов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 16:30
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