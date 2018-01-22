Nike и Sony представляют новую модель кроссовок в направлении стиля PlayStation

Разработка кроссовок проходила в тесном сотрудничестве с не менее известным Полом Джорджем, баскетболистом, который рассказал, что уже давно отнес себя к заядлым игрокам в приставку. Спортсмен поделился личной информацией, связанной с одним из самых приятных воспоминаний своего детства, когда его отец порадовал сына на Рождество подарком, оказавшимся долгожданной, одной из первых консолей - PS2.В один из элементов модели кроссовок, встроен ряд светодиодов, придающих спортивной обуви своеобразное свечение. Задник обуви содержит нанесенный заводом код, предназначенный для активации в PlayStation Network, с целью получения бонусных тем для PS4. Продажи PG-2 PlayStation начнутся только в феврале месяце, ориентировочная стоимость покупки составит 110 долларов.