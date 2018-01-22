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Валентине Талызиной сегодня исполняется 83 года
Сегодня известной российской актрисе театра и кино исполняется 83 года. 22 января в 1935 году в городе Омск родилась Валентина Илларионовна Талызина. В начале 1940 года семья будущей актрисы переехала в Белоруссию, откуда с трудом эвакуировалась.


Валентине Талызиной сегодня исполняется 83 года


С детства Валентина была увлечена историей, поэтому даже собиралась поступать на факультет истории, но поступила на экономиста в Омский сельхозинститут. Не прошло и двух лет, как девушка осознала неприязнь к своей специальности. Однако именно здесь она впервые выступила на студенческой сцене, и это невероятно заинтересовало будущую знаменитость. Данное увлечение впоследствии стало выбором всей ее жизни.

В 1958 году Валентина Талызина окончила Московский Государственный институт театрального искусства (сейчас ГИТИС).

Начиная с 1963 года, Валентина Илларионовна начала сниматься в кинолентах, исполняя как главные роли, так и эпизодические. Она играла в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также в современном сериале «Линии судьбы» и другие.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:40
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