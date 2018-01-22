Центробанк ужесточил требования по начальному взносу - первый взнос составит не менее 35% от цены жилья

С 2018 года по новым правилам Центробанка банки могут себе позволить выдачу кредитов под ипотеку с небольшим первоначальным взносом в малых объёмах. Подобные выдачи будут серьезно ограничены, а стоимость таких кредитов вырастет, считают специалисты финансового рынка.Центробанк решил не допустить ажиотажного ипотечно-кредитного спроса в преддверии завершения долевого строительства в документе «Об обязательных нормативах банков». В нем возрос коэффициент риска до 150% с первоначальным взносом менее 20% от цены жилья. Более выгодные условия предоставляются россиянам с большим первым взносом; размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в ВТБ, например, достигает 35% стоимости.