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В сети появились рендеры обновлённого «Москвича-2141»
В интернете накануне появились рендеры обновлённого «Москвича-2141». Своё видение советского автомобиля представили дизайнеры Kolesa.ru.

В сети появились рендеры обновлённого «Москвича-2141»


«Москвич-2141» в кузове хэтчбек начали производить в 1986 году на АЗЛК, автомобиль выпускали на протяжении 12 лет, затем на основном конвейере начали собирать модель «Святогор». Пришедшая на смену модель получила пересмотренный дизайн кузова, но к тому времени «Святогор», так же как и «Москвич-2141» стал морально устаревшим автомобилем.

При создании рендеров, независимые инженеры и дизайнеры разработали современный рестайлинг «Москвичу-2141», оснастив его новой оптикой, иной решёткой радиатора и видоизменёнными бамперами. Также у автомобиля появились декоративные элементы кузова, иная задняя часть кузова и форма остекления, а также новые дверные ручки. К тому же была сконструирована новая крышка на багажном отделении.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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