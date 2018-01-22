В сети появились рендеры обновлённого «Москвича-2141»

«Москвич-2141» в кузове хэтчбек начали производить в 1986 году на АЗЛК, автомобиль выпускали на протяжении 12 лет, затем на основном конвейере начали собирать модель «Святогор». Пришедшая на смену модель получила пересмотренный дизайн кузова, но к тому времени «Святогор», так же как и «Москвич-2141» стал морально устаревшим автомобилем.При создании рендеров, независимые инженеры и дизайнеры разработали современный рестайлинг «Москвичу-2141», оснастив его новой оптикой, иной решёткой радиатора и видоизменёнными бамперами. Также у автомобиля появились декоративные элементы кузова, иная задняя часть кузова и форма остекления, а также новые дверные ручки. К тому же была сконструирована новая крышка на багажном отделении.