Росстат: Россиянки стали рожать первенца на пять лет позже, чем в 90-е годы

Владимир Серов, глава Российского общества акушеров-гинекологов считает, что одной из причин позднего появление первенца у многих россиянок связано с неуверенностью в партнере. Эту тенденцию более позднего появления первого ребенка (чем это было в 90-е годы) обнародовал Росстат. Однако экономисты, психологи и физиологи называют и иные причины. Например, эта особенность появилась только с начала 2014 года, когда нарастает у россиян неуверенность в завтрашнем дне, когда снижается уровень жизни и падает реальная зарплата.Также, по мнению специалистов, это говорит о желании женщин быть независимыми и самостоятельными, особенно в карьере. В результате, в семьях решают отложить рождение первенца "до лучших времен". Также сообщается, что вдвое вырос промежуток времени между появлением в семье первого и второго ребенка; и впервые женщины стали рожать чаще с 26 лет, не в 20, как это было в конце прошлого века.