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Всемирный экономический форум: Эксперты предсказали в 2018 году всемирный голод
С 23 января в Давосе состоится Международный экономический форум на котором проводятся встречи и дискуссии между политиками, общественными деятелями и бизнесменами. На форуме ведут переговоры и заключаются соглашения, обсуждаются проблемы стоящие перед человечеством; среди них назван и глобальный голод.

В преамбуле документов, опубликованных накануне, говорится, что основной проблемой в мире может стать голод в ранее невиданных масштабах. Кроме того, будут обсуждаться вопросы экспансионизма региональных государств, терроризм и проблемы экономического развития.

В этом обсуждении примут участие: президенты и премьер-министры США, Франции, Германии и Великобритании, главы других государств. От Российской Федерации было заявлено выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, однако в последний момент было решено, что она не поедет на форум и не выступит на этой важнейшей мировой площадке. Причины отказа названы не были.

Всемирный экономический форум: Эксперты предсказали в 2018 году всемирный голод
Общество / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00
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