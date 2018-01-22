Ученые нашли способ снижения риска тромбоза у пациентов до 45 лет

Новые исследования позволили сформировать инновационные методики в области молекулярных лабораторных анализов. Венозные тромбозы опасны при беременности, а также увеличивают риск инфаркта или инсульта, пишет портал "Известий". Напомним, болезни, связанные с деятельностью сердечной мышцы и сосудистой системы, остаются лидерами среди причин гибели россиян.Авторы исследования подчеркивают, что ежегодно в стране увеличивается число внезапных смертей от тромбоза. В развитии данного заболевания не последнюю роль играет наследственность, а значит - гены. Профилактические мероприятия позволят предотвратить осложнения среди молодых людей.