В Забайкалье пятилетняя девочка впала в алкогольную кому

Произошел инцидент в Могочинском районе ночью с 31 декабря на 1 января 2018 года. Судебно-медицинский эксперт диагностировал острое отравление алкоголем тяжелой степени. Что и привело к алкогольной коме. В ней девочка пребывает и поныне.По этому факту возбуждено уголовное дело в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Подозревается в этом 27-летняя мать девочки, ранее судимая. Как выплывает из следствия, празднуя Новый год в своем стиле, уже напившаяся женщина оставила на столе все, что на нем было, и стакан с алкоголем в том числе. Его содержимое выпила ее дочь. Возникают подозрения, что не вполне адекватная мать ранее могла понемножку подпаивать дочь, чтобы та скорее засыпала. Таким образом, у малышки могло развиться привыкание к запаху и вкусу спиртных напитков.Расследование дела находится под прокурорским контролем.