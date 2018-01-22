Ученые создали рассасывающиеся костные импланты

Рассасывающиеся шрифты, пластины и винты помогут обойтись без повторных операций, пишет портал "Известий", ссылаясь на слова сотрудника российской лаборатории. Ранее ученые из разных стран пытались создать аналогичные образцы для костных протезов, однако материал вызывал воспалительный процесс или был недостаточно прочен.Курчатовская разработка сформирована на основе полимеров, внутри которых залит противовоспалительный наполнитель. В состав изделий можно вводить дополнительные лекарственные ингредиенты, подчеркивают ученые. Образцы прошли успешные тесты на овцах. После осуществления доработок материал пройдет регистрацию в Минздраве РФ.