Ученые создали рассасывающиеся костные импланты
Химики НИЦ «Курчатовский институт» разработали костные импланты, способные рассасываться внутри организма пациента. В настоящее время титановые импланты, поставленные на время восстановления кости, впоследствии необходимо извлекать путем операции.
Рассасывающиеся шрифты, пластины и винты помогут обойтись без повторных операций, пишет портал "Известий", ссылаясь на слова сотрудника российской лаборатории. Ранее ученые из разных стран пытались создать аналогичные образцы для костных протезов, однако материал вызывал воспалительный процесс или был недостаточно прочен.
Курчатовская разработка сформирована на основе полимеров, внутри которых залит противовоспалительный наполнитель. В состав изделий можно вводить дополнительные лекарственные ингредиенты, подчеркивают ученые. Образцы прошли успешные тесты на овцах. После осуществления доработок материал пройдет регистрацию в Минздраве РФ.
Рассасывающиеся шрифты, пластины и винты помогут обойтись без повторных операций, пишет портал "Известий", ссылаясь на слова сотрудника российской лаборатории. Ранее ученые из разных стран пытались создать аналогичные образцы для костных протезов, однако материал вызывал воспалительный процесс или был недостаточно прочен.
Курчатовская разработка сформирована на основе полимеров, внутри которых залит противовоспалительный наполнитель. В состав изделий можно вводить дополнительные лекарственные ингредиенты, подчеркивают ученые. Образцы прошли успешные тесты на овцах. После осуществления доработок материал пройдет регистрацию в Минздраве РФ.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40