Украинские колеса для вагонов притормозят пошлинами
Украинские колеса для железнодорожных вагонов притормозят пошлинами, так как российские металлурги опасаются серьезной конкуренции. Однако потребители уверены, что отсутствие украинской компании на рынке спровоцирует рост цен.
Корпорация из Украины "Интерпайп" получит антидемпинговую пошлину в объеме 34,22% по поставкам цельнокатанных колес для вагонов в ЕАЭС, пишет портал газеты "Коммерсант". Российские металлурги Evraz Романа Абрамовича и ОМК жалуются на конкурента, предположив, что внутри евразийского союза хватит мощностей собственных корпораций. "Интерпайп" поставляет в ЕАЭС 99% импорта.
Потребители опасаются дефицита колес при отсутствии украинского поставщика на рынке, когда искусственная блокада конкуренции создаст монопольные условия продаж. Представители РЖД убеждены, что ценовая политика "Интерпайпа" соответствует ценообразованию российских поставщиков колес.
Корпорация из Украины "Интерпайп" получит антидемпинговую пошлину в объеме 34,22% по поставкам цельнокатанных колес для вагонов в ЕАЭС, пишет портал газеты "Коммерсант". Российские металлурги Evraz Романа Абрамовича и ОМК жалуются на конкурента, предположив, что внутри евразийского союза хватит мощностей собственных корпораций. "Интерпайп" поставляет в ЕАЭС 99% импорта.
Потребители опасаются дефицита колес при отсутствии украинского поставщика на рынке, когда искусственная блокада конкуренции создаст монопольные условия продаж. Представители РЖД убеждены, что ценовая политика "Интерпайпа" соответствует ценообразованию российских поставщиков колес.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:40