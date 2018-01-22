Украинские колеса для вагонов притормозят пошлинами

Корпорация из Украины "Интерпайп" получит антидемпинговую пошлину в объеме 34,22% по поставкам цельнокатанных колес для вагонов в ЕАЭС, пишет портал газеты "Коммерсант". Российские металлурги Evraz Романа Абрамовича и ОМК жалуются на конкурента, предположив, что внутри евразийского союза хватит мощностей собственных корпораций. "Интерпайп" поставляет в ЕАЭС 99% импорта.Потребители опасаются дефицита колес при отсутствии украинского поставщика на рынке, когда искусственная блокада конкуренции создаст монопольные условия продаж. Представители РЖД убеждены, что ценовая политика "Интерпайпа" соответствует ценообразованию российских поставщиков колес.