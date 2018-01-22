Компания Volkswagen отказалась от серийного выпуска пикапа Tristar

Среди автомобильных экспертов отказ от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал сожаление и удивление, так как концепт продемонстрированный на выставке в Ганновере понравился многим гостям автосалона повышенным комфортом, интересным дизайном и техническими характеристиками.В качестве силовой установки пикапа Volkswagen Tristar выступает турбированный дизельный агрегат объёмом 2,0 литра, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой коробкой передач. В салоне помимо планшетного компьютера и поворотного водительского кресла, была предусмотрена кофеварка. Также в конструкцию кузова входил своеобразный выдвижной ящик, для багажа или различных инструментов.