АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Компания Volkswagen отказалась от серийного выпуска пикапа Tristar
Компания Volkswagen отказалась от серийного производства пикапа Tristar. Автомобиль был представлен на Ганноверском автосалоне, его сконструировали на платформе Volkswagen Т5, он наглядно демонстрирует полёт мысли немецких конструкторов в сфере коммерческих машин.

Компания Volkswagen отказалась от серийного выпуска пикапа Tristar


Среди автомобильных экспертов отказ от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал сожаление и удивление, так как концепт продемонстрированный на выставке в Ганновере понравился многим гостям автосалона повышенным комфортом, интересным дизайном и техническими характеристиками.

В качестве силовой установки пикапа Volkswagen Tristar выступает турбированный дизельный агрегат объёмом 2,0 литра, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой коробкой передач. В салоне помимо планшетного компьютера и поворотного водительского кресла, была предусмотрена кофеварка. Также в конструкцию кузова входил своеобразный выдвижной ящик, для багажа или различных инструментов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ортопеды бьют тревогу: Анастасии Волочковой пора
В сети появились рендеры обновлённого
Центробанк ужесточил требования по начальному
Читатели сделали вывод, что Милли Бобби Браун
Ученые нашли способ снижения риска тромбоза у
Ученые создали рассасывающиеся костные импланты
Просмотреть все новости