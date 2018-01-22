Компания Volkswagen отказалась от серийного выпуска пикапа Tristar
Компания Volkswagen отказалась от серийного производства пикапа Tristar. Автомобиль был представлен на Ганноверском автосалоне, его сконструировали на платформе Volkswagen Т5, он наглядно демонстрирует полёт мысли немецких конструкторов в сфере коммерческих машин.
Среди автомобильных экспертов отказ от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал сожаление и удивление, так как концепт продемонстрированный на выставке в Ганновере понравился многим гостям автосалона повышенным комфортом, интересным дизайном и техническими характеристиками.
В качестве силовой установки пикапа Volkswagen Tristar выступает турбированный дизельный агрегат объёмом 2,0 литра, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой коробкой передач. В салоне помимо планшетного компьютера и поворотного водительского кресла, была предусмотрена кофеварка. Также в конструкцию кузова входил своеобразный выдвижной ящик, для багажа или различных инструментов.
Среди автомобильных экспертов отказ от серийного производства пикапа Volkswagen Tristar вызвал сожаление и удивление, так как концепт продемонстрированный на выставке в Ганновере понравился многим гостям автосалона повышенным комфортом, интересным дизайном и техническими характеристиками.
В качестве силовой установки пикапа Volkswagen Tristar выступает турбированный дизельный агрегат объёмом 2,0 литра, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой коробкой передач. В салоне помимо планшетного компьютера и поворотного водительского кресла, была предусмотрена кофеварка. Также в конструкцию кузова входил своеобразный выдвижной ящик, для багажа или различных инструментов.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30