АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

В России торги госимуществом станут электронными
В России торги госимуществом должны стать электронными с 2019 года. Многие ведомства поддержали законопроект, однако Министерство природных ресурсов считает преждевременным внесение площадок с полезными ископаемыми на торги.

В России торги госимуществом станут электронными


Авторы законопроекта из МЭР убеждены, что внедрение электронных площадок позволит увеличить поступления в казну в 2 раза, пишет портал газеты "Известия". Новый документ позволит сделать стандарты для продажи госимущества унифицированными, когда для всех участников проекта правила и возможности одинаковы.

Современный подход к торгам делает их малоэффективными, когда у чиновников появляется возможность злоупотребления полномочиями. Торговые позиции остаются открытыми только для госимущества, реализуемого по причине банкротства, ареста или по приватизации. В остальном продажа федеральной собственности проводится в закрытом режиме, что и беспокоит ФАС РФ.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ортопеды бьют тревогу: Анастасии Волочковой пора
В сети появились рендеры обновлённого
Центробанк ужесточил требования по начальному
Читатели сделали вывод, что Милли Бобби Браун
Ученые нашли способ снижения риска тромбоза у
Ученые создали рассасывающиеся костные импланты
Просмотреть все новости