В России торги госимуществом станут электронными

Авторы законопроекта из МЭР убеждены, что внедрение электронных площадок позволит увеличить поступления в казну в 2 раза, пишет портал газеты "Известия". Новый документ позволит сделать стандарты для продажи госимущества унифицированными, когда для всех участников проекта правила и возможности одинаковы.Современный подход к торгам делает их малоэффективными, когда у чиновников появляется возможность злоупотребления полномочиями. Торговые позиции остаются открытыми только для госимущества, реализуемого по причине банкротства, ареста или по приватизации. В остальном продажа федеральной собственности проводится в закрытом режиме, что и беспокоит ФАС РФ.