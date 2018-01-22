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В Абу-Даби выставлен на продажу уникальный Rolls-Royce Sweptail за $13 млн
В Абу-Даби на продажу выставлен Rolls-Royce Sweptail стоимостью 13 000 000 долларов. Данная машина в единственном экземпляре была сделана на заказ в прошлом году, теперь единичный Rolls-Royce Sweptail снова попал в шоу-рум.

В Абу-Даби выставлен на продажу уникальный Rolls-Royce Sweptail за $13 млн


Уникальный Rolls-Royce Sweptail сделан по заказу богатого автолюбителя, который пожелал остаться неизвестным. Он купил автомобиль за 13 000 000 долларов, а теперь хочет его продать.

Накануне в сеть выложили фотографии автомобиля, судя по которым эксперты поняли, что роскошный Rolls-Royce Sweptail был построен на архитектуре Phantom Drophead Coupe. Что интересно, задняя часть автомобиля выполнена в форме яхты. Спереди установлена новая оптика и обновлён дизайн бампера. Отмечается, что в салоне нет задних сидений, их заменяет деревянная панель. Отделка интерьера автомобиля выполнена из дорогой кожи Dark Spice и Moccassin.

Стоит отметить, что за 13 000 000 долларов можно приобрести четыре гиперкара Buggati Chiron. Однако богатые коллекционеры желают иметь красивые и редкие автомобили, к которым и относится Rolls-Royce Sweptail.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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