В Абу-Даби выставлен на продажу уникальный Rolls-Royce Sweptail за $13 млн

Уникальный Rolls-Royce Sweptail сделан по заказу богатого автолюбителя, который пожелал остаться неизвестным. Он купил автомобиль за 13 000 000 долларов, а теперь хочет его продать.Накануне в сеть выложили фотографии автомобиля, судя по которым эксперты поняли, что роскошный Rolls-Royce Sweptail был построен на архитектуре Phantom Drophead Coupe. Что интересно, задняя часть автомобиля выполнена в форме яхты. Спереди установлена новая оптика и обновлён дизайн бампера. Отмечается, что в салоне нет задних сидений, их заменяет деревянная панель. Отделка интерьера автомобиля выполнена из дорогой кожи Dark Spice и Moccassin.Стоит отметить, что за 13 000 000 долларов можно приобрести четыре гиперкара Buggati Chiron. Однако богатые коллекционеры желают иметь красивые и редкие автомобили, к которым и относится Rolls-Royce Sweptail.