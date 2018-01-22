Росавиация проиграла «Трансаэро» в суде почти 700 млн рублей

Решение по первому и самому крупному иску было вынесено в конце декабря 2017 года, пишет портал газеты "Ведомости". Исковое решение по второму документу Росавиация обжаловала, поэтому окончательные итоги данного противостояния станут известны только 30 января во время повторного рассмотрения иска.Росавиация и "Трансаэро" длительный период времени ведут борьбу в судах, начиная с момента банкротства одного из крупнейших авиаперевозчиков России. В 2015 году ведомство отказалось платить авиакомпании субсидии, отмечая, что у перевозчика долговые обязательства по уплатам в казну. "Трансаэро" продолжает оспаривать решение.