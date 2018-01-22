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Росавиация проиграла «Трансаэро» в суде почти 700 млн рублей
Арбитражная судебная инстанция Санкт-Петербурга вынесла предписание Росавиации по осуществлению выплат обанкротившейся "Трансаэро" в размере 664 млн руб. за дальневосточные перевозки (2015 год). Еще 25 млн руб. российское ведомство должно перевозчику за полеты в Калининград.

Росавиация проиграла «Трансаэро» в суде почти 700 млн рублей


Решение по первому и самому крупному иску было вынесено в конце декабря 2017 года, пишет портал газеты "Ведомости". Исковое решение по второму документу Росавиация обжаловала, поэтому окончательные итоги данного противостояния станут известны только 30 января во время повторного рассмотрения иска.

Росавиация и "Трансаэро" длительный период времени ведут борьбу в судах, начиная с момента банкротства одного из крупнейших авиаперевозчиков России. В 2015 году ведомство отказалось платить авиакомпании субсидии, отмечая, что у перевозчика долговые обязательства по уплатам в казну. "Трансаэро" продолжает оспаривать решение.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:00
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