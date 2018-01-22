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Специалисты рассказали, чем обернется закрытие правительства США для NASA и SpaceX
Правительство США официально закрыто, и это означает, что федеральные агентства, в том числе и НАСА, будут вынуждены дать некоторым рабочим выходные и изменить ежедневные операции. Закрытие не окажет большого влияния на крупнейшие проекты космического агентства, но коммерческие компании, например, SpaceX, полагающиеся на NASA и другие государственные учреждения, могут пострадать от задержек расписания.
Специалисты рассказали, чем обернется закрытие правительства США для NASA и SpaceX


Действующий администратор НАСА Роберт Лайтфут сообщил сотрудникам в электронном письме, полученном The Verge, о том, что они должны ожидать указаний в течение следующих нескольких дней. Последние рекомендации NASA, выпущенные в 2017 году, свидетельствуют, что все несущественные сотрудники должны оставаться дома во время остановки, в то время как небольшая часть персонала продолжает работать над «исключительными» проектами.

Следующей большой миссией NASA является запуск спутника TESS, который отправится в космос в марте на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды. Запуск не должен зависеть от закрытия правительства, однако возможно, что подготовка другого большого космического аппарата, телескопа Джеймса Вебба, может прекратиться. Космический телескоп в настоящее время находится на тестировании в Космическом центре Johnson Space Center. В документации НАСА прописано, что во время закрытия должна продолжаться подготовка только тех космических аппаратов, которые «необходимы для предотвращения вреда жизни или имущества».

В пятницу SpaceX сообщила The Verge, что остановка не должна повлиять на работу компании.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:15
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