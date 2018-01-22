Специалисты рассказали, чем обернется закрытие правительства США для NASA и SpaceX

Действующий администратор НАСА Роберт Лайтфут сообщил сотрудникам в электронном письме, полученном The Verge, о том, что они должны ожидать указаний в течение следующих нескольких дней. Последние рекомендации NASA, выпущенные в 2017 году, свидетельствуют, что все несущественные сотрудники должны оставаться дома во время остановки, в то время как небольшая часть персонала продолжает работать над «исключительными» проектами.Следующей большой миссией NASA является запуск спутника TESS, который отправится в космос в марте на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды. Запуск не должен зависеть от закрытия правительства, однако возможно, что подготовка другого большого космического аппарата, телескопа Джеймса Вебба, может прекратиться. Космический телескоп в настоящее время находится на тестировании в Космическом центре Johnson Space Center. В документации НАСА прописано, что во время закрытия должна продолжаться подготовка только тех космических аппаратов, которые «необходимы для предотвращения вреда жизни или имущества».В пятницу SpaceX сообщила The Verge, что остановка не должна повлиять на работу компании.