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У Ким Кардашьян теперь есть мусорные баки от Louis Vuitton
У знаменитой Ким Кардашьян теперь и мусорные баки «знаменитые» - недавно звезда обзавелась урнами от Louis Vuitton.
У Ким Кардашьян теперь есть мусорные баки от Louis Vuitton


В одной из соцсетей появились новости от Ким Кардашьян. На этот раз девушка не стала позировать сама, хвастаясь шикарной фигурой. Предметом ее гордости и хвастовства в сети теперь стали баки для отходов знаменитого французского бренда Louis Vuitton. По крайней мере, на это указывают логотипы, которые красуются на всей площади пластиковых контейнеров.

Одна часть подписчиков оказалась в шоке от модного приобретения Кардашьян. А другая часть ей просто не поверила: то, что приобрела урны – поверила, а то, что они от именитого бренда – нет.

Сама же хозяйка мусорников пока никак не прокомментировала дебаты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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