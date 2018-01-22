У Ким Кардашьян теперь есть мусорные баки от Louis Vuitton

В одной из соцсетей появились новости от Ким Кардашьян. На этот раз девушка не стала позировать сама, хвастаясь шикарной фигурой. Предметом ее гордости и хвастовства в сети теперь стали баки для отходов знаменитого французского бренда Louis Vuitton. По крайней мере, на это указывают логотипы, которые красуются на всей площади пластиковых контейнеров.Одна часть подписчиков оказалась в шоке от модного приобретения Кардашьян. А другая часть ей просто не поверила: то, что приобрела урны – поверила, а то, что они от именитого бренда – нет.Сама же хозяйка мусорников пока никак не прокомментировала дебаты.