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Джинджер Бэнкс объявила причину, по которой умирают порноактрисы
Порнозвезда Джинджер Бэнкс рассказала о причине, которая, по ее мнению, вызвала череду смертей, охватившую в последнее время мир взрослого кино.
Джинджер Бэнкс объявила причину, по которой умирают порноактрисы


В течение трех-четырех последних месяцев одна за другой скончались сразу пять довольно известных актрис порнофильмов. Все они умерли по разным причинам. Но одну, общую, которая объединила смерти всех девушек, назвала недавно их коллега по цеху. Бэнкс считает, что здесь вина лежит на обществе, нетерпимость которого к порноактерам очевидна.

По словам девушки, то, как публика смотрит на ее работу, стало причиной ее депрессии, которую она с трудом смогла пережить. Джинджер считает, что в жизни порноактрисы это худшее – чувствовать пренебрежение окружающих.

Актриса считает, что общественность должна помогать включению артистов из взрослого кино в социум.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
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