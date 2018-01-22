Читатели сделали вывод, что Милли Бобби Браун является клоном Натали Портман
Пользователи социальной сети обратили внимание на удивительную схожесть между тринадцатилетней знаменитостью Милли Браун и ее популярной сотрудницей Натали Портман в самом начале ее карьеры. В обсуждениях подписчики выдвинули различные причины сходства лиц киноактрис, в том числе и клонирование.
Фанаты фильма «Очень странные дела», во время обсуждения главной героини картины, шутят над возрастом Милли Бобби Браун, которая сыграла ее, а ко всему этому, дискутируют по поводу того, что киноактрису сложно различить от других кинозвезд. Зрители не узнали ее во втором сезоне, поскольку она повзрослела.
Большинство заметили огромное сходство Браун с Натали Портман, подчеркнув, что если бы не разница в возрасте, то их бы часто путали. Зрители даже указали юную актрису клоном ее коллеги. В интернете пользователи с удовольствием начали выставлять фото, на которых сравнивали черты лица обоих киноактрис. А кое-кто предположил, что режиссеры специально подбирают таких актеров, которые больше похожи на знаменитых, чтобы они их могли заменить.
Фанаты фильма «Очень странные дела», во время обсуждения главной героини картины, шутят над возрастом Милли Бобби Браун, которая сыграла ее, а ко всему этому, дискутируют по поводу того, что киноактрису сложно различить от других кинозвезд. Зрители не узнали ее во втором сезоне, поскольку она повзрослела.
Большинство заметили огромное сходство Браун с Натали Портман, подчеркнув, что если бы не разница в возрасте, то их бы часто путали. Зрители даже указали юную актрису клоном ее коллеги. В интернете пользователи с удовольствием начали выставлять фото, на которых сравнивали черты лица обоих киноактрис. А кое-кто предположил, что режиссеры специально подбирают таких актеров, которые больше похожи на знаменитых, чтобы они их могли заменить.