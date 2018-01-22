АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к ученым
Неожиданный гость оказался в лодке с учеными, которые в Антарктиде брали пробу океанической воды. В плавсредство людей запрыгнул любопытный пингвин.
В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к ученым


Группа исследователей как раз работала: на Земле Уилкса они брали воду на пробу. Неожиданно в лодку прыгнула большая птица. Люди его не пугали: он с любопытством изучил окружающий антураж, прошелся немного, а затем покинул лодку. Люди изрядно позабавились, глядя на визитера, а кто-то даже успел снять видео, которое попало на видеохостинг YouTube. Свой ролик «режиссер» назвал «Это – по-антарктически!».

Люди, просмотревшие ролик, предположили, что птица могла просто спутать судно и льдину.
https://youtu.be/FBpINs8z7Tg
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ортопеды бьют тревогу: Анастасии Волочковой пора
В сети появились рендеры обновлённого
Центробанк ужесточил требования по начальному
Читатели сделали вывод, что Милли Бобби Браун
Ученые нашли способ снижения риска тромбоза у
Ученые создали рассасывающиеся костные импланты
Просмотреть все новости