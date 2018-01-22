В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к ученым

https://youtu.be/FBpINs8z7Tg

Общество Добавил: Виктория Морозова

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Группа исследователей как раз работала: на Земле Уилкса они брали воду на пробу. Неожиданно в лодку прыгнула большая птица. Люди его не пугали: он с любопытством изучил окружающий антураж, прошелся немного, а затем покинул лодку. Люди изрядно позабавились, глядя на визитера, а кто-то даже успел снять видео, которое попало на видеохостинг YouTube. Свой ролик «режиссер» назвал «Это – по-антарктически!».Люди, просмотревшие ролик, предположили, что птица могла просто спутать судно и льдину.