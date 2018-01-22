Названы имена наставников пятого сезона телепроекта «Голос. Дети»

Наставниками в этот раз станут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, проинформировали в дирекции общественных связей Первого канала.Правда, Валерий Меладзе и в предыдущем, четвертого сезона, составе тоже работал с коллегами Димой Беланом и Нюшей. Но Валерий Шота́евич тогда был занят самыми младшими участниками.В результате успешного прохождения кастингов, примут участие в пятом конкурсе 123 претендента возрастом от 7 до14 лет. Они и будут прослушиваться наставниками «вслепую». Условия конкурса предполагают, что в ходе таких прослушиваний каждый наставник может набрать себе команду из 15 человек.А на финальную сцену «Голоса», который будет в прямом эфире транслироваться на всю страну, поднимутся девять исполнителей. И победителя выберут зрители.Вести это шоу будет Дмитрий Нагиев.