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Пэрис Хилтон в ожидании радостного события порадовала фанатов сексапильным снимком
Знаменитая светская львица Пэрис Хилтон поделилась со своими подписчиками откровенным снимком. Девушка накануне свадьбы сообщила о завершении работы диджеем в одном из ночных клубов на Ибице, но изредка наведываться на экзотический остров так и будет периодически продолжать.

Пэрис Хилтон в ожидании радостного события порадовала фанатов сексапильным снимком


Пэрис Хилтон в ожидании радостного события, опубликовала на своей официальной страничке в соцсети фото, на котором красотка обнажена, чем безумно обрадовала своих поклонников. На выставленном, на всеобщее обозрение снимке сложно представить, как наряд выглядит спереди, но сзади показывает многочисленные веревочки. На фотоснимке видна ее голая спина, попа, немного прикрытая ручками и подтянутые ноги.

Фанаты молниеносно начали осыпать любимицу многочисленными комплиментами. Большинство пользователей сделали вывод, что Пэрис выглядит на двадцать лет, а в действительности ей тридцать шесть лет. В свой адрес она получила много приятных слов и положительных комментариев.

А недоброжелатели тоже не оставили без внимания ее фотографию и написали множество критических комментариев. Этот снимок мгновенно облетел весь интернет и за день насобирал около 230 тысяч лайков.

Стоит добавить, что до бракосочетания Пэрис остается мало времени. Ее будущем мужем оказался 32-летний киноактер Крис Зилк.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:15
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