Армена Джигарханяна перевели в отделение кардиологии

Врачи бояться, что у актера могут быть осложнения на кардиологию из-за вируса.Актер Армен Джигарханян, который был госпитализирован из своего места роботы 17 января, переведен медиками в воскресенье для осмотра в отделение кардиологии больницы №1 имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в журналисты."Джигарханяна сегодня перевели в порядке обследования из своей палаты в Пироговской больнице в кардиологию, где актеру врачи проводят кардиологическое обследование, так как врачи бояться осложнения на его сердце из-за вируса", - сказал собеседник агентства.Джигарханян в конце прошлой недели был госпитализирован с подозрением на проблемы с сердцем.