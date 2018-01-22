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Армена Джигарханяна перевели в отделение кардиологии
Российского актера положили в кардиологическое отделение

Врачи бояться, что у актера могут быть осложнения на кардиологию из-за вируса.

Актер Армен Джигарханян, который был госпитализирован из своего места роботы 17 января, переведен медиками в воскресенье для осмотра в отделение кардиологии больницы №1 имени Н. И. Пирогова. Об этом сообщили в журналисты.

"Джигарханяна сегодня перевели в порядке обследования из своей палаты в Пироговской больнице в кардиологию, где актеру врачи проводят кардиологическое обследование, так как врачи бояться осложнения на его сердце из-за вируса", - сказал собеседник агентства.

Джигарханян в конце прошлой недели был госпитализирован с подозрением на проблемы с сердцем.

Армена Джигарханяна перевели в отделение кардиологии
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Сегодня, 05:45
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