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В Индии местные жители испугались падения фекального «метеорита»
Недалеко от города Гургаон, в его пригороде, жителей напугал фекальный, как они решили, метеорит.

В Индии местные жители испугались падения фекального «метеорита»


Если уж быть точным, то местное население не только испугалось, но наверняка и нанюхалось. Услышав непонятной природы звук, донесшийся со стороны поля, и после чего спустя короткое время воздух, мягко говоря, испортился, народ со справедливым негодованием двинулся на запах. Надо же понять, что случилось. Но в одном все были солидарны: при таком «ба-бах», что-то могло прилететь сверху.

Придя в эпицентр, и увидев круглый предмет, своим сероводородным содержанием выедавший глаза, решили вызвать людей сведущих.

Словом, оказалось, что резервуар с фекалиями был сброшен с самолета. И это – в каких-то 40 км от Нью-Дели! И еще не убило никого, принимая во внимание то, какая Индия густозаселенная страна!

Хотя в Индии в 2016 году власти запретили под угрозой штрафа тамошним авиакомпаниям справлять нужду сверху на людей, оказывается, от сложившейся традиции не все отказались. Вроде бы в аэропортах им эти «подгузники» не меняют.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 05:15
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