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Никита Джигурда решил оставить старших детей без наследства
Никита Джигурда решил оставить детей без наследства

Актер пожаловался на ужасные проблемы со здоровьем. Никита Джигурда боится, что вскоре умрет, и поэтому составил завещание. Однако в документе мужчина не упомянул про детей от предыдущей супруги.

Никита Джигурда продолжает судиться за наследство Людмилы Браташ. Во время заседания актеру стало не очень хорошо. Медики скорой помощи обследовали у Никиты Джигурды гипертонический криз. После этого он задумался о судьбе наследников. Чтобы Марина Анисина ни в чем не нуждалась, артист составил завещание.

«В завещании указаны три наследника: Анисина и двое детей. Старших сыновей я в нем не указал, им достанется то, что захочет Марина. Когда я уходил от Яны Павелковской, то оставил для них огромную квартиру, машину. Так что наследство им я уже оставил», - сообщил мужчина.

Никита Джигурда решил оставить старших детей без наследства


Никита Джигурда подтвердил, что у него в любой момент может случиться инфаркт. Из-за постоянных заседаний артисту приходится много нервничать. Но он не намерен отказываться бороться за наследство.

Также Никита сообщил, что не общается с бывшей супругой, с которой прожил в браке несколько лет. С сыновьями актер также не имеет контакт.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 23:24
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