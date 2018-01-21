Никита Джигурда решил оставить старших детей без наследства
Никита Джигурда решил оставить детей без наследства
Актер пожаловался на ужасные проблемы со здоровьем. Никита Джигурда боится, что вскоре умрет, и поэтому составил завещание. Однако в документе мужчина не упомянул про детей от предыдущей супруги.
Никита Джигурда продолжает судиться за наследство Людмилы Браташ. Во время заседания актеру стало не очень хорошо. Медики скорой помощи обследовали у Никиты Джигурды гипертонический криз. После этого он задумался о судьбе наследников. Чтобы Марина Анисина ни в чем не нуждалась, артист составил завещание.
«В завещании указаны три наследника: Анисина и двое детей. Старших сыновей я в нем не указал, им достанется то, что захочет Марина. Когда я уходил от Яны Павелковской, то оставил для них огромную квартиру, машину. Так что наследство им я уже оставил», - сообщил мужчина.
Никита Джигурда подтвердил, что у него в любой момент может случиться инфаркт. Из-за постоянных заседаний артисту приходится много нервничать. Но он не намерен отказываться бороться за наследство.
Также Никита сообщил, что не общается с бывшей супругой, с которой прожил в браке несколько лет. С сыновьями актер также не имеет контакт.
Актер пожаловался на ужасные проблемы со здоровьем. Никита Джигурда боится, что вскоре умрет, и поэтому составил завещание. Однако в документе мужчина не упомянул про детей от предыдущей супруги.
Никита Джигурда продолжает судиться за наследство Людмилы Браташ. Во время заседания актеру стало не очень хорошо. Медики скорой помощи обследовали у Никиты Джигурды гипертонический криз. После этого он задумался о судьбе наследников. Чтобы Марина Анисина ни в чем не нуждалась, артист составил завещание.
«В завещании указаны три наследника: Анисина и двое детей. Старших сыновей я в нем не указал, им достанется то, что захочет Марина. Когда я уходил от Яны Павелковской, то оставил для них огромную квартиру, машину. Так что наследство им я уже оставил», - сообщил мужчина.
Никита Джигурда подтвердил, что у него в любой момент может случиться инфаркт. Из-за постоянных заседаний артисту приходится много нервничать. Но он не намерен отказываться бороться за наследство.
Также Никита сообщил, что не общается с бывшей супругой, с которой прожил в браке несколько лет. С сыновьями актер также не имеет контакт.