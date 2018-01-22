Украинец выставил на продажу в Интернете Верховную Раду

Так автор интересного объявления указал, что продает Верховную Раду из-за того что она слишком дорого ему обходится. При этом он отметил, что «брал для себя». Также автор согласен выменять ее на домик у берега моря. Цена такого предложения составила 10 тысяч рублей.Известно, что пользователь уже второй год зарегистрирован на сайте. Он продает в сервисе различные комплектующие и запчасти к электронике. Новое объявление было помещено в раздел «недвижимость» и уже эту публикацию просмотрело 4,5 тысячи человек.Данное объявление понравилось многим пользователям. Сейчас новость облетела уже и социальные сети, где люди стали бурно обсуждать публикацию.