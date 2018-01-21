Зрители уверены, что помириться с Романом Капаклы Марину Африкантову заставили организаторы "Дома-2"

Как известно, недавно дочка Татьяны Владимировны решила отказаться от романа с юным атлетом Романом Капаклы, с которым в последнее время часто ссорилась. Теперь же девушка уверяет, что не может без него жить. К слову, зрители не сомневаются, что пойти на такой шаг её заставили организаторы "Дома-2".Марина и Роман, напомним, являются участниками свадебного конкурса, в связи с чем расставаться им никак нельзя. Этим, уверены многие фолловеры, и объясняется неожиданный разворот событий.При этом Марина уверяет, что настойчивый Роман просто смог вымолить у неё прощение, и только поэтому вернулся к ней.