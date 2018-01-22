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В Шанхае планируют ввести оплату в метро с применением QR-кода
В ближайшее время, пассажиры метро Шанхая будут расплачиваться за проезд с помощью QR-кодов. Уже проходят пробные испытания, завершающие запуск данной функции в условиях подземок Пекина и Ханчжоу.

Городские власти Шанхая сообщают, что метрополитен мегаполиса пропускает через себя ежедневно 10 миллионный пассажиропоток. Для упрощения организации работы подземного транспорта, Министерством транспорта разрабатываются новые программные комплексы, для разгрузки станций и избавления от интенсивного человеческого трафика. Как вариант очередного нововведения, предложили ввести оплату проезда с использованием QR-кода. Инновация связана с чрезвычайной популярностью смартфонов и их постоянного распространения среди основной массы жителей Китая.
В Шанхае планируют ввести оплату в метро с применением QR-кода


Для взаимодействия со смартфонами, планируется определить по два турникета на каждой станции. Платежными системами станут наиболее успешные в Китае по популярности - Alipay и UnionPay. Помимо прочего, предоставляется оформление расчета, с использованием банковской карты. Но полного отказа от использования классических карт власти не планируют, они продолжают использоваться в другом городском транспорте, таком как такси, автобусы и паромы.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:45
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