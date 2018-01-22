Зрители раскритиковали Алексея Купина за меркантильность после расставания с Майей Донцовой

Как известно, прежде молодые люди из "Дома-2" хотели завести ребёнка, и даже уже обдумывали план действий за периметром. Теперь же, по словам Майи, Алексей не хочет связывать с ней свою жизнь. Девушка добавила, что такое решение парень принял, когда узнал, что у неё больше нет своего бизнеса. У Донцовой появились большие проблемы с финансами, и это, как уверяет она сама, и натолкнуло Купина на разрыв отношений.Зрители встали на сторону Донцовой, на слово поверив девушке, и поражены меркантильностью её экс-второй половинки. К слову, нашлись и те, кто яро защищает Алексея, считая, что он ни в чём не виноват.Не секрет, что на днях Купин поссорился с матерью Майи, с которой прежде всегда был в отличных отношениях. Женщина впервые и не на шутку обиделась на него.