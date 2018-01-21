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Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл посетили неделю Мужской моды во Франции
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на шоу Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже

На недели моды во Франции произошел показ дома моды Louis Vuitton. За пару дней до проведения шоу стало понятно, что великий дизайнер Ким Джонс, который занимал должность креативного директора и проработавший в корпорации семь лет, уходит со своего пост. Поэтому модные посетители с большим интересом ждали это событие, надеясь, что на прощальном показе их ждет сюрприз.

И действительно, Ким Джонс не оставил фанатов Louis Vuitton без подарка. После того как одежду из новой осенне-зимней коллекции представили модели, на подиум вышли две супермодели: 44-летняя Кейт Мосс и 47-летняя Наоми Кэмпбелл .

Модели представили два темных тренча из непромокаемой ткани. Судя по тому, как ярко публика поприветствовала выход звезд, можно предположить, что тренчи этого бренда осенью попадут в гардеробы всех главных трендсеттеров.

Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл посетили неделю Мужской моды во Франции


Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл посетили неделю Мужской моды во Франции
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 23:24
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