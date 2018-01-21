Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл посетили неделю Мужской моды во Франции
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на шоу Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже
На недели моды во Франции произошел показ дома моды Louis Vuitton. За пару дней до проведения шоу стало понятно, что великий дизайнер Ким Джонс, который занимал должность креативного директора и проработавший в корпорации семь лет, уходит со своего пост. Поэтому модные посетители с большим интересом ждали это событие, надеясь, что на прощальном показе их ждет сюрприз.
И действительно, Ким Джонс не оставил фанатов Louis Vuitton без подарка. После того как одежду из новой осенне-зимней коллекции представили модели, на подиум вышли две супермодели: 44-летняя Кейт Мосс и 47-летняя Наоми Кэмпбелл .
Модели представили два темных тренча из непромокаемой ткани. Судя по тому, как ярко публика поприветствовала выход звезд, можно предположить, что тренчи этого бренда осенью попадут в гардеробы всех главных трендсеттеров.
На недели моды во Франции произошел показ дома моды Louis Vuitton. За пару дней до проведения шоу стало понятно, что великий дизайнер Ким Джонс, который занимал должность креативного директора и проработавший в корпорации семь лет, уходит со своего пост. Поэтому модные посетители с большим интересом ждали это событие, надеясь, что на прощальном показе их ждет сюрприз.
И действительно, Ким Джонс не оставил фанатов Louis Vuitton без подарка. После того как одежду из новой осенне-зимней коллекции представили модели, на подиум вышли две супермодели: 44-летняя Кейт Мосс и 47-летняя Наоми Кэмпбелл .
Модели представили два темных тренча из непромокаемой ткани. Судя по тому, как ярко публика поприветствовала выход звезд, можно предположить, что тренчи этого бренда осенью попадут в гардеробы всех главных трендсеттеров.